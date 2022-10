Xi Jinping assegura terceiro mandato como líder da China

Uma votação à porta fechada, após o encerramento do 20.º Congresso do PCC, em Pequim, confirmou a quebra da tradição política das últimas décadas, nas quais o líder chinês apenas servia dois mandatos.

O atual líder da China, Xi Jinping, emergiu durante a sua primeira década no poder como um dos líderes mais fortes na História moderna da China, quase comparável a Mao Zedong, o fundador da República Popular, que liderou o país entre 1949 e 1976.

A votação levou ainda à nomeação de quatro aliados de Xi como novos membros para o Comité Permanente do Politburo, que detém o poder de decisão na China, incluindo Li Qiang, líder do partido no município de Xangai, que é apontado como o novo primeiro-ministro a partir de março.