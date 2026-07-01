Xi Jinping define "reunificação" com Taiwan como "tarefa histórica" do PC Chinês

Durante o discurso que assinalou o 105.º aniversário da fundação do PCC, no Grande Palácio do Povo, em Pequim, Xi apelou ao aprofundamento dos intercâmbios e da integração entre as duas margens do estreito de Taiwan e prometeu combater de forma "firme" as "forças separatistas" favoráveis à "independência de Taiwan" e a "ingerência externa", numa referência indireta aos Estados Unidos.

Taiwan, território autogovernado desde 1949, é um dos principais focos de tensão entre Pequim e Washington. A China reivindica soberania sobre a ilha e nunca excluiu o recurso à força para alcançar aquilo que descreve como a "reunificação".