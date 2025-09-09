Xi Jinping diz que "Portugal é "um bom amigo da China" e elogia Guterres, Durão e Costa

No primeiro dia da visita oficial do primeiro-ministro português, Luís Montenegro, à China, Xi Jinping fez breves declarações abertas à comunicação social no início do encontro entre ambos, que decorreu no Grande Palácio do Povo, em Pequim.

O Presidente da República Popular da China começou por dizer ser "um prazer" conhecer o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

"Seja bem-vindo na visita à China. Lembro que em 2018 eu fiz uma visita de Estado a Portugal, que me deixou uma bela impressão, e profunda", disse, aproveitando para pedir a Montenegro que transmita ao chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, "sinceros cumprimentos", de acordo com a tradução simultânea para português das suas declarações.

O Presidente chinês salientou que China e Portugal "são ambos países com profunda história, e os dois povos possuem idiossincrasia, abertura, inclusão, progresso e autonomia", defendendo que "Portugal desempenha um papel importante e singular no palco internacional".

Xi Jinping destacou ainda "o papel importante" desempenhado por três antigos primeiros-ministros portugueses nos assuntos internacionais e regionais.

"O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e o ex-presidente da Comissão Europeia Durão Barroso. Eu tenho boas relações com eles", frisou.

Na breve declaração, o Presidente chinês afirmou que "Portugal é bom amigo da China" e considerou que ambos os países resolveram "de forma adequada a questão de Macau através de negociações amistosas".

"Portugal também foi o primeiro país da Europa Ocidental a assinar com a China atos de cooperação no âmbito da iniciativa `Uma faixa, uma rota", e o primeiro país da Zona Euro que emitiu títulos" na moeda chinesa, disse.

O primeiro-ministro português iniciou hoje uma visita oficial à China de dois dias, durante a qual terá um encontro com o Presidente Xi Jinping e passará por Macau, seguindo depois para o Japão, onde ficará até sexta-feira, com passagens por Tóquio e Osaka.

O Presidente da República Popular da China realizou uma visita de Estado a Portugal em 2018 e Marcelo Rebelo de Sousa retribuiu-a no ano seguinte.