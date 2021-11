Xi Jinping e Joe Biden falam sobre a necessidade de haver relações estáveis entre China e EUA

Xi Jinping afirmou que "China e Estados Unidos devem respeitar-se mutuamente, coexistir em paz, cooperar, gerir de forma apropriada os assuntos internos e assumir as suas responsabilidades internacionais", de acordo com a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.



O presidente chinês disse "estar preparado" para trabalhar com Joe Biden na hora de "construir consensos" e "dar passos" para recuperar as relações bilaterais.



Por seu lado, Biden salientou a necessidade de existirem salvaguardas para evitar conflitos entre os dois países, dado que "a competição entre os dois países não deve transformar-se num conflito, intencional ou não", numa altura em que se acumulam disputas entre Washington e Pequim, sobre Taiwan, comércio e direitos humanos.



A conversa entre os dois líderes começou às 19h45 de Washington (00h45 em Lisboa).



Mas em Washington como em Pequim, as expectativas são moderadas em relação a este diálogo, que não deverá conduzir a "resultados concretos", indicou a Casa Branca.



O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Zhao Lijian afirmou, na segunda-feira, que os dois líderes "terão uma troca de pontos de vista franca, profunda e abrangente" sobre a relação bilateral, que se encontra num "momento crítico".