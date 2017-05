Partilhar o artigo Xi Jinping felicita novo dirigente do Kuomintang em Taiwan e defende princípio `Uma só China` Imprimir o artigo Xi Jinping felicita novo dirigente do Kuomintang em Taiwan e defende princípio `Uma só China` Enviar por email o artigo Xi Jinping felicita novo dirigente do Kuomintang em Taiwan e defende princípio `Uma só China` Aumentar a fonte do artigo Xi Jinping felicita novo dirigente do Kuomintang em Taiwan e defende princípio `Uma só China` Diminuir a fonte do artigo Xi Jinping felicita novo dirigente do Kuomintang em Taiwan e defende princípio `Uma só China` Ouvir o artigo Xi Jinping felicita novo dirigente do Kuomintang em Taiwan e defende princípio `Uma só China`

Tópicos:

Estreito Taiwan, Kuomintang, Taiwan Tsai Ing, Taiwan Wu Den, Xinhua Xi,