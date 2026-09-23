Xi Jinping já aterrou nos Estados Unidos e foi recebido por Trump

A aeronave onde viajou Xi Jinping e a mulher, Peng Liyuan, aterrou na Base Aérea de Andrews pelas 17h50 locais (22h50 em Lisboa).O presidente chinês foi recebido na própria pista por Donald Trump, num gesto raro de um presidente norte-americano. A primeira-dama, Melania Trump, também participou na cerimónia de chegada.





Esta é a primeira visita de Xi Jinping aos Estados Unidos em mais de uma década e terá a duração de três dias. Inclui-se nesta visita um jantar oficial na Casa Branca, na quinta-feira.