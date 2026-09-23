Xi Jinping já aterrou nos Estados Unidos e foi recebido por Trump

Xi Jinping já aterrou nos Estados Unidos e foi recebido por Trump

O presidente chinês já aterrou na pista da Base Aérea de Andrews, em Washington, onde foi recebido pelo homólogo norte-americano. É o primeiro encontro oficial deste nível a ocorrer nos EUA desde 2015.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Kevin Lamarque - Reuters

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A aeronave onde viajou Xi Jinping e a mulher, Peng Liyuan, aterrou na Base Aérea de Andrews pelas 17h50 locais (22h50 em Lisboa).
O presidente chinês foi recebido na própria pista por Donald Trump, num gesto raro de um presidente norte-americano. A primeira-dama, Melania Trump, também participou na cerimónia de chegada. 

Esta é a primeira visita de Xi Jinping aos Estados Unidos em mais de uma década e terá a duração de três dias. Inclui-se nesta visita um jantar oficial na Casa Branca, na quinta-feira. 
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