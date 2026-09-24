Xi Jinping recebido por Trump na base de Maryland com pompa e circunstância

Xi Jinping recebido por Trump na base de Maryland com pompa e circunstância

O presidente chinês Xi Jinping já está em Washington para uma visita de três dias aos Estados Unidos. A primeira em 11 anos.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto: Jim Lo Scalo - EPA

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À chegada, foi recebido por Donald Trump num gesto diplomático que é pouco habitual, na base aérea em Maryland, o que dá sinal da importância que a Casa Branca empresta ao encontro entre as duas maiores economias do mundo.

A trégua comercial que foi acordada o ano passado em outubro entre a china e os Estados Unidos vai ser prolongada ate 10 de janeiro.
Oriana Barcelos – RTP Antena 1

As duas potências evitam assim que o mundo regresse nos próximos meses a uma nova fase de guerra tarifária.

Só estes dois países representam cerca de 40 por cento da economia global.

Em solo norte-americano Xi Jinping defendeu que China e Estados Unidos devem ser “parceiros, e não rivais” e apelou à cooperação entre as duas potências, na véspera das aguardadas conversações com o homólogo norte-americano, Donald Trump.

Declarações que surgem na véspera das aguardadas conversações entre os líderes da China e dos Estados Unidos, após um forte aperto de mão de Trump à chegada de Xi Jinping a Washington.
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