Xi Jinping reconduzido por cinco anos como líder máximo

O líder da China assegurou um terceiro mandato no poder. Foi reconduzido por cinco anos como secretário-geral do Partido Comunista Chinês. A nomeação assegura-lhe também a liderança como Presidente do país. Pela primeira vez em 25 anos, a formação do Comité Central não integra mulheres.