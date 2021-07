Xi Jinping sublinha eliminação da pobreza extrema no centenário do PCC

A China tornou-se "uma sociedade moderadamente próspera em todos os níveis", proclamou Xi.



"Isto significa que alcançámos uma resolução histórica para o problema da pobreza extrema na China e que avançamos agora com um passo decidido em direção ao objetivo do segundo centenário: fazer da China um grande país socialista e moderno em todos os níveis", vincou.



Xi falava no início das celebrações oficiais do centenário do PCC.



No discurso de mais de uma hora, o líder chinês assegurou que, para atingir este objetivo em 2049, quando se celebram cem anos desde a fundação da República Popular da China, o país "deve continuar a adaptar o marxismo ao contexto chinês".



Xi indicou que o PCC deve "continuar a desenvolver o socialismo com características chinesas", o que considerou um "caminho único para a civilização chinesa" e "um novo modelo para o progresso humano".



"Somente o socialismo com características chinesas pode desenvolver a China", disse. "A economia de mercado socialista permitiu que a China se tornasse a segunda maior economia do mundo", notou.



O objetivo final, no entanto, é o "grande rejuvenescimento da nação chinesa", algo "historicamente inevitável" e para o qual Xi avisou que os chineses devem "estar preparados para trabalhar mais do que nunca".



O presidente chinês sublinhou a liderança do PCC em ajudar o povo, "os verdadeiros heróis", e alcançar objetivos como a "modernização socialista".



A China "quer aprender as lições que pode tirar das conquistas de outras culturas" e vai acolher "sugestões úteis e críticas construtivas", disse Xi, que advertiu: "nunca aceitaremos o sermão daqueles que acreditam ter o direito de nos instruir".