Xi reafirma a Kim aposta "inabalável" no reforço dos laços da China com a Coreia do Norte

Xi enviou a mensagem por ocasião do 78.º aniversário da fundação da Coreia do Norte, assinalado hoje, e manifestou disponibilidade para continuar a reforçar a coordenação estratégica entre os dois países e os respetivos partidos no poder, segundo a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua.

O chefe de Estado chinês recordou a visita de Estado à Coreia do Norte, em junho, e o encontro com Kim, que, afirmou, abriu "um novo capítulo" nas relações bilaterais.

Xi elogiou ainda os progressos económicos e sociais alcançados pela Coreia do Norte nos últimos anos e manifestou confiança em que Pyongyang consiga cumprir os objetivos definidos durante o IX Congresso do Partido dos Trabalhadores.

A mensagem surge após vários meses de intensificação dos contactos entre os dois países, na sequência da deslocação de Xi a Pyongyang, a primeira do dirigente chinês à Coreia do Norte em sete anos.

Em julho, Pequim propôs também reforçar os intercâmbios militares com a Coreia do Norte, uma formulação que Seul considerou inédita em público, enquanto os comunicados chineses e norte-coreanos não fizeram referência à desnuclearização.

A aproximação coincide ainda com o aprofundamento dos laços entre Pyongyang e Moscovo e com os esforços de Pequim para reafirmar a sua influência sobre o país vizinho.

A China é o principal parceiro político e económico da Coreia do Norte, com a qual partilha uma fronteira de mais de 1.400 quilómetros, e desempenha um papel central no comércio externo norte-coreano e no fornecimento de alimentos e energia.