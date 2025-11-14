Xi recebe rei da Tailândia na primeira visita oficial de um monarca tailandês à China

De acordo com os órgãos oficiais chineses, Xi classificou o encontro como "histórico" e destacou que os dois países mantiveram, ao longo de meio século, uma relação de "apoio mútuo", apesar das mudanças no contexto regional.

O chefe de Estado chinês apresentou também condolências pela recente morte da rainha-mãe Sirikit e sublinhou os "laços de longa data" entre a Casa Real tailandesa e a China.

Durante o encontro, realizado no Grande Palácio do Povo, no centro da capital chinesa, Xi manifestou a intenção de Pequim de "reforçar o alinhamento estratégico" com Banguecoque e de avançar com projetos como a linha ferroviária China-Tailândia, além de aprofundar a cooperação em áreas como agricultura, economia digital, inteligência artificial e aeroespacial.

O rei Vajiralongkorn, acompanhado da rainha Suthida, agradeceu a receção e salientou os "profundos laços" entre as sociedades chinesa e tailandesa.

Segundo uma nota divulgada pela cadeia estatal CCTV, o monarca expressou o interesse da Tailândia em "ampliar a cooperação em múltiplos domínios" e em intensificar os intercâmbios culturais e sociais.

A visita realiza-se no ano em que se assinala o 50.º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, num momento em que Banguecoque procura reforçar os laços com o seu principal parceiro comercial.

O deslocamento coincide também com os esforços do Governo tailandês para recuperar a chegada de turistas chineses e consolidar a cooperação com Pequim no combate a redes de fraude e tráfico humano que operam na região.