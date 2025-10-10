Xi sublinha amizade com Coreia do Norte no 80.º aniversário do Partido dos Trabalhadores

"Espero que a amizade entre a China e a República Popular Democrática da Coreia perdure por muito tempo", afirmou Xi Jinping, numa mensagem enviada a Kim Jong-un e citada pela agência oficial norte-coreana KCNA.

O chefe de Estado chinês sublinhou que a política de Pequim passa por "defender, consolidar e desenvolver com sucesso" as relações bilaterais, "independentemente de como possa evoluir a situação internacional".

Apesar da expectativa em torno de uma possível visita de Xi a Pyongyang, mais de um mês após o encontro entre os dois líderes em Pequim, foi o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, quem acabou por se deslocar à Coreia do Norte para participar nas celebrações do 80.º aniversário do partido único.

Li reuniu-se na quinta-feira com Kim Jong-un, num encontro em que ambos acordaram reforçar os intercâmbios e visitas de alto nível, bem como a comunicação estratégica e a cooperação entre os dois países, segundo a KCNA.

A Coreia do Norte organizou uma celebração multitudinária em Pyongyang para assinalar o aniversário do partido, na qual Li Qiang foi colocado à direita de Kim. De acordo com fontes sul-coreanas, é esperado ainda hoje um desfile militar de grande escala.

Entre os representantes estrangeiros presentes nas celebrações em Pyongyang destacam-se também o antigo presidente russo Dmitri Medvedev e o chefe de Estado vietnamita, To Lam.