Os presidentes da China, dos Estados Unidos e da Rússia vão realizar na quinta-feira o seu primeiro encontro trilateral e prevê-se que a "paz mundial" esteja no centro das discussões.





Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin pretendem levar a cabo "diálogos aprofundados sobre a preservação da paz mundial e a promoção da estabilidade estratégica nas relações entre as grandes potências, o que terá um significado histórico", anunciou esta segunda-feira a porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Mao Ning.





A responsável destacou que a China, a Rússia e os Estados Unidos são membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e defendeu a necessidade de reforçar a comunicação entre as três potências para gerir as suas divergências.





As declarações surgem depois de Washington ter anunciado que a redução dos arsenais nucleares será um dos principais temas da reunião, embora a Casa Branca tenha moderado as expectativas quanto à possibilidade de alcançar acordos imediatos.





Pequim tem vindo a insistir que os Estados Unidos e a Rússia devem reduzir os seus próprios arsenais nucleares antes de aceitar fazer o mesmo.





Durante uma conversa telefónica esta semana, o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, concordaram com "a importância de conversações substanciais ao nível dos líderes para fazer avançar objetivos como a paz e a desnuclearização", segundo o Departamento de Estado dos EUA.





Já o secretário-geral da ONU, António Guterres, salientou na segunda-feira que, se os três presidentes "se empenharem verdadeiramente numa desnuclearização significativa, isso constituirá um grande avanço para o mundo".





"Há muito que defendemos a necessidade do desarmamento nuclear e acreditamos que só estaremos em total segurança quando estivermos completamente livres de armas nucleares", afirmou Guterres.



