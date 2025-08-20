Xi vai passar revista às tropas no aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial

O evento está dividido em duas partes, com uma duração de aproximadamente 70 minutos, disseram representantes militares numa conferência de imprensa na capital chinesa.

Na primeira parte, será feita a revista: as tropas deslocam-se pela avenida Chang`an até à praça Tiananmen, onde Xi Jinping fará a inspeção, tal como aconteceu há 10 anos no desfile do 70.º aniversário do mesmo evento.

A segunda etapa trata-se da marcha de exibição, durante a qual os contingentes vão passar sucessivamente pela praça Tiananmen.

O Presidente chinês, que é também o chefe da Comissão Militar Central, o mais alto órgão militar, deverá igualmente proferir um discurso durante o evento.

Os porta-vozes afirmaram que os preparativos para o desfile, que conta com a presença de líderes internacionais, incluindo o Presidente russo, Vladimir Putin, estão "basicamente concluídos".

Algum equipamento militar terrestre, marítimo e aéreo, sistemas de precisão, bem como `drones` vão ser exibidos pela primeira vez durante o evento, referiram os responsáveis, sem fornecer mais detalhes.

A Segunda Guerra Mundial decorreu paralelamente à invasão japonesa da China (1931-1945) e à guerra civil entre nacionalistas e comunistas no país asiático (1927-1949), que acordaram uma trégua para enfrentar conjuntamente as tropas nipónicas.

A invasão japonesa causou mais de 35 milhões de baixas entre as tropas e civis chineses até 1945, de acordo com Pequim, o que representa um terço das baixas da Segunda Guerra Mundial em todo o mundo.