YouTube da Google vai pagar 20,8 milhões de euros para encerrar processo de 2021 de Donald Trump

A suspensão da conta do atual presidente dos EUA ocorreu na sequência do ataque ao Capitólio dos EUA, a 06 de janeiro de 2021.

Segundo documentos apresentados no tribunal federal na Califórnia, 22 milhões de dólares do acordo serão destinados ao Trust for the National Mall para ajudar a financiar a construção do White House State Ballroom. O restante será distribuído a outros demandantes, incluindo a American Conservative Union.

A Google é a mais recente grande empresa de tecnologia a resolver processos judiciais movidos por Trump.

Em janeiro, a Meta Platforms concordou em pagar 25 milhões de dólares para encerrar um processo sobre a sua suspensão do Facebook em 2021.

A X, da Elon Musk, concordou em resolver um processo semelhante movido contra a empresa então conhecida como Twitter, por 10 milhões de dólares.

O acordo não constitui uma admissão de responsabilidade, refere o documento. A Google confirmou o acordo, mas recusou comentar qualquer aspeto além disso.

A divulgação do acordo ocorreu uma semana antes de uma audiência marcada para 6 de outubro para discutir o caso com a Juíza Distrital dos EUA Yvonne Gonzalez-Rogers, em Oakland, Califórnia.