YouTuber californiano fez cair avião para somar visualizações

Esta façanha pode representar 20 anos de prisão.







O YouTuber Trevor Jacob, de 29 anos, admitiu que fez despenhar a aeronave que pilotava por cima das montanhas da Califórnia para aumentar visualizações do seu canal na plataforma digital. O objetivo era conseguir um acordo de patrocínio, indicaram as autoridades norte-americanas na quinta-feira.





O Departamento de Justiça dos EUA adiantou, em comunicado, que o piloto e paraquedista concordou em declarar-se culpado de um crime de destruição e ocultação com a intenção de obstruir uma investigação federal.





No documento, é explicado que, em novembro de 2021, Jacob pilotou um monomotor que levantou do aeroporto de Santa Bárbara, na Califórnia. A aeronave estava apetrechada com câmaras e Jacob acrescentou que levava consigo um paraquedas e um bastão extensível para selfies.





De acordo com o gabinete do procurador dos EUA para o Distrito Central da Califórnia, Trevor "não pretendia chegar ao seu destino, porque tinha planeado ejetar-se da sua aeronave durante o voo e filmar-se a si mesmo, caindo de paraquedas, enquando o avião se despenhava".



O monomotor caiu na Floresta Nacional de Los Padres, 35 minutos após a decolagem.



Em 2021, o YouTuber relatou o acidente ao National Transportation Safety Board, onde afirmou ser o responsável pela preservação dos destroços, mas segundo o acordo judicial, à época, Jacob declarou que não sabia a localização do local.



Mas na realidade sabia, pois o piloto voltou de helicóptero ao local da queda e removeu os destroços, que mais tarde destruiu, explica o comunicado. Trevor admitiu agora que caminhou até ao local e recuperou a filmagem.



No acordo de confissão, Trevor é descrito como um piloto e paraquedista experiente. A licença de piloto foi invalidada em 2022 e, nas próximas semanas, Jacob será presente a tribunal.

"I Crashed My Airplane”

Jacob publicou o vídeo - "Eu despenhei o meu avião" - em 23 de dezembro de 2021, na plataforma YouTube. Ano e meio depois, o clip de quase 13 minutos tinha alcançado mais de 2,9 milhões de visualizações.





O vídeo editado mostra Jacob a descolar do Aeroporto Lompoc City num Taylorcraft BL-65, um mês antes de publicar o vídeo online.





Durante o voo sobre a Floresta Nacional de Los Padres, uma câmara montada na aeronave mostra que a hélice parece parar de funcionar. De seguida, outras câmaras captam Jacob a sair do avião, abrindo um paraquedas enquanto a aeronave cai em direção às montanhas.





















Em declarações ao diário The New York Times, após o acidente, Jacob afirmou: “Terei o prazer em dizer que não abati o meu avião propositalmente para obter visualizações no YouTube”.





À data, Jacob explicou que pretendia usar o vídeo para um contrato de patrocínio com uma empresa não identificada que fabricava carteiras.