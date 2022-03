"Z". O símbolo de apoio à invasão russa que corre as redes sociais

Federación Internacional de Gimnasia abrió un expediente al ruso Ivan Kuliak por lucir la "Z" en la Copa del Mundo https://t.co/AJO4CojEEL — Apolitico 🇺🇦 (@ApoliticoX) March 8, 2022

Ivan Kuliak enfrenta procedimentos disciplinares da Federação Internacional de Ginástica por ter exibido o “Z” na subida ao pódio, no Katar, para receber a medalha de bronze. Ao seu lado, Illia Kovtun, atleta ucraniano que recebeu a medalha de ouro.

“A Federação Internacional de Ginástica (FIG) confirma que pedirá à Gymnastics Ethics Foundation para abrir um processo disciplinar contra Ivan Kuliak após o comportamento chocante na Taça do Mundo de Aparelhos em Doha, no Qatar”, refere um comunicado da instituição.







Este é um dos episódios mais recentes que atesta a disseminação deste símbolo um pouco por todo o lado. Até o departamento de Defesa russo partilha na sua página do Instagram esta marca.O que significa? Há teorias, mas não há certezas absolutas sobre o significado de “Z” que marca o apoio à invasão russa da Ucrânia. A letra nem existe no alfabeto cirílico russo.

O símbolo começou por ser visto em tanques militares à medida que iam entrando em território russo. Uma das teorias diz que se tratava de uma forma de identificar os veículos russos no terreno e, conforme estariam por exemplo dentro de um quadrado, significaria o local de onde provinham.

Inicialmente, pensava-se que o "Z" era na verdade um número "2" - representando o 22 de fevereiro (22/02/2022). Esse foi o dia em que a Rússia ratificou um acordo de "amizade, cooperação e assistência mútua" com as autoproclamadas regiões separatistas no leste da Ucrânia, refere a BBC.







Mas parece agora ser uma forma simples de marca militar. Na semana passada, os telespectadores de um programa de notícias no Canal Um da Rússia, controlado pelo Estado, foram informados de que um "Z" era uma marca comum em equipamentos militares russos. O site cristão ortodoxo pró-Putin Tsargrad disse aos leitores que a simples marcação poderia "evitar fogo amigo" e não poderia ser "misturada com qualquer outra coisa", acrescenta a BBC.

O veterano das forças especiais russas Sergey Kuvykin disse ao site da revista russa Life que símbolos diferentes significavam unidades militares diferentes. "Símbolos como esses são usados - um 'Z' em um quadrado, um 'Z' em um círculo, um 'Z' com uma estrela ou simplesmente 'Z' sozinho."





Operacija “Z” na ulicama Beograda. Više stotina Srbijanaca večeras je podržao ruski agresiju na Ukrajinu pic.twitter.com/dEtf1pnLue — Istraga.ba (@IstragaB) March 4, 2022

Na segunda-feira, dezenas de crianças num hospício para crianças doentes oncológicas em Kazan, na Rússia, divulgou uma fotografia aérea onde pacientes, famílias e pessoal criavam a letra “Z”, relata a Sky News.

Daí, pulou para as ruas da Rússia, para as manifestações, para as redes sociais.





Business owners put "Z" - showing their support of invasion on their trucks. Here you see a funeral service fully endorsing Z message pic.twitter.com/NM43dO1SrZ — Kamil Galeev (@kamilkazani) March 6, 2022



Aglaya Snetkova, professora de política internacional na Escola de Estudos Eslavos e da Europa Oriental da UCL, refere à BBC que “de muitas maneiras, isso mostra até que ponto a Rússia é, ou tem sido, parte do mundo global”.





O símbolo, simples e facilmente reconhecível, rapidamente ganhou espaço entre os apoiantes de Putin.







As teorias multiplicam-se. Avança-se que o símbolo se refere a “Zapad” (“Oeste”). Outros asseguram que está ligado à expressão За победу (pronunciado “za pobedu” - “pela vitória”), que parece ser secundada pelo departamento de Defesa russo.



Surgem outros símbolos nas redes sociais, como “V”, que surge também na página do Instagram do Departamento Russo da Defesa. Há legendas escritas nessas imagens. "Za PatsanoV" lê um, significando "para os rapazes" - enquanto outro diz "Sila V pravde", que se traduz em inglês como "força na verdade". Também o “V” não faz parte do alfabeto cirílico.



Uma das teorias diz que as letras significam Este e Oeste. “Vostok", que significa leste, e "zapad", que significa oeste.

E gerou nas redes sociais comparações com a suástica nazi de Adolf Hitler, como forma de criticar os russos. Foi apelidada de “Suástica de Putin”.

Aglaya Snetkova diz, no entanto, que o símbolo não deve ser visto como fascista. "Há muitos memes transformando o 'Z' em uma suástica, mas isso é feito por pessoas que querem se opor ao regime."

Zorglub is pulling the strings pic.twitter.com/47LnITmMBY — Davide Gamboa (@GambixPT) March 6, 2022