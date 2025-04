Zaporizhia. "Grandes problemas" para resolver antes de reativar a maior central nuclear da Europa

A Energoatom da Ucrânia considera que reiniciar as unidades é uma violação dos padrões de segurança nuclear e de radiação.

O regulador nuclear da Rússia reconheceu temporariamente a licença de supervisão nuclear ucraniana, mas todas as operações da ZNPP devem atender às regulamentações e leis russas até 2028 para todas as unidades., afirmou à comunicação social Yuriy Chernichuk.Ainda segundo o diretor da central nuclear, está a ser considerada“Todas elas foram paradas em setembro de 2022 e, desde então, nenhuma delas operou no modo de geração de energia".Numa entrevista ao, Petro Kotin afirmou que se a Ucrânia recuperasse o controlo total da central nuclear levaria até dois anos para a reativar em segurança. Por isso,O CEO da Energoatom apontaA central ucraniana de Zaporizhia é o maior reator nuclear da Europa e, por esse motivo, um importante aspeto para eventuais negociações que ponham termo à guerra na Ucrânia. Tomada por Moscovo em 2022 e encerrada por razões de segurança, esta central continua a integrar a linha da frente do conflito, perto do rio Dnipro.A Rússia pretende manter o complexo e reativá-lo, ainda sem especificar quando. Alexey Likhachev, chefe da operadora nuclear russa Rosatom, tinha dito já em fevereiro queSegundo o CEO da empresa ucraniana, o reinício das operações pelas forças da Ucrânia levaria “de dois meses a dois anos” num ambiente “sem nenhuma ameaça militar”, enquanto que um reinício russo durante a guerra “seria impossível, mesmo para uma unidade”.Isto levanta questões sobre a segurança do reinicio das operações pelas autoridades russas, mesmo após um cessar-fogo. Kotin recordou que a central já era pouco segura antes considerando que