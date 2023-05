Zelensky a caminho de Hiroshima para participar na cimeira do G7

A deslocação de Zelensky à cidade japonesa símbolo da paz foi confirmada pelo secretário do Conselho Nacional de Segurança da Ucrânia, Oleksiy Danilov.





“Serão lá [na cimeira] decididos assuntos muito importantes e, por isso, a presença do nosso presidente é algo absolutamente essencial para defender os nossos interesses e apresentar propostas e argumentos claros sobre os acontecimentos que ocorrem no território do nosso país”, explicou Danilov.

Em declarações à BBC, o secretário do Conselho Nacional de Segurança da Ucrânia enfatizou que Zelensky “estará onde o país precisar dele, em qualquer parte do mundo, para resolver os problemas de estabilidade”.



“Quem duvidaria de que o nosso presidente estaria presente na cimeira do G7?”, questionou.



Esta sexta-feira, o presidente ucraniano deverá participar na cimeira por videoconferência, onde vai colocar os líderes do G7 a par das situações no campo de batalha e encorajá-los a intensificar os esforços para restringir o esforço de guerra de Moscovo. No sábado, Zelenski estará em Hiroshima para participar no domingo numa sessão dedicada à guerra na Ucrânia. Esta será a primeira deslocação do presidente ucraniano à Ásia desde o início da guerra. Na passada semana, Zelensky realizou um mini périplo europeu com deslocações a Itália, França, Alemanha e Reino Unido.



Em Hiroshima, o chefe de Estado ucraniano deverá ainda manter encontros bilaterais com o presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro japonês.



No Japão, Zelensky poderá reiterar o pedido de aviões de combate. Numa altura em que alguns países europeus já começaram a falar da possibilidade de entrega de caças F-16 de fabrico americano a Kiev, passando a contrapartida para Washington.

Novas sanções contra a Rússia

Os Estados Unidos e o Reino Unido já anunciaram novas sanções para procurar restringir a capacidade da Rússia de continuar a guerra na Ucrânia, pouco antes do início da cimeira do G7.



As sanções devem impedir que "aproximadamente 70 entidades na Rússia e em outros países recebam mercadorias exportadas dos EUA, adicionando-as à lista negra do Departamento de Comércio", disse um responsável norte-americano, citando mais de 300 novas sanções contra "indivíduos, organizações, navios e aviões" em toda a Europa, Médio Oriente e Ásia.



Outros membros do G7 também se preparam para "colocar em prática novas sanções e barreiras às exportações", disse o responsável.



O G7 deve trabalhar para interromper o abastecimento militar russo, fechar brechas nas sanções, reduzir ainda mais a sua dependência da energia russa, continuar a restringir o acesso de Moscovo ao sistema financeiro internacional e comprometer-se a congelar os ativos russos até o fim da guerra, assegurou o alto funcionário do governo de Joe Biden.



Os países do G7, grupo formado pelo Reino Unido, França, Japão, Estados Unidos, Alemanha, Canadá e Itália – a União Europeia também tem representação no grupo – impuseram sanções sem precedentes à Rússia no ano passado, mas foram cautelosos em áreas que poderiam prejudicar as economias europeias que ainda recuperam da pandemia da covid-19.

“Diamantes russos não são eternos”

A União Europeia vai “limitar o comércio de diamantes russos" como parte das sanções contra Moscovo, anunciou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.



"Os diamantes russos não são eternos”, disse, com ironia, Michel à imprensa em Hiroshima, confirmando uma medida da União Europeia que visa “desligar a Rússia dos seus financiadores”.



O presidente do Conselho Europeu garantiu que a União Europeia está empenhada em “fechar a porta às lacunas legais” de que o Kremlin se está a aproveitar para “continuar a atiçar a chama da guerra na Ucrânia”.



Horas antes, também o Reino Unido tinha divulgado novas medidas visando o setor de mineração da Rússia, incluindo o comércio de diamantes, que rende a Moscovo milhares de milhões de dólares todos os anos.



Londres vai impor ainda restrições a vários metais de origem russa, especificamente cobre, alumínio e níquel, além de estar a preparar uma nova ronda de sanções a 86 indivíduos e empresas ligadas ao presidente russo, Vladimir Putin, e à indústria militar russa.



Na quinta-feira, um responsável da União Europeia tinha dito que os líderes dos países do G7 iriam discutir em Hiroshima sanções contra o comércio de diamantes da Rússia, mas notou ser improvável que o bloco chegue a um acordo final durante a cimeira. A Rússia exportou quase cinco mil milhões de dólares (4,6 mil milhões de euros) em diamantes em 2021, de acordo com o Observatório de Complexidade Económica, um portal de dados de comércio internacional criado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts.

Os Emirados Árabes Unidos, a Índia e a Bélgica, que é membro da UE, estão entre os principais importadores de diamantes russos.



O responsável da UE sublinhou que a adesão da Índia seria fundamental para garantir o impacto de sanções nesta área.



A Índia também mantém estreitos laços militares com a Rússia e nunca condenou a invasão de Moscovo à Ucrânia.



E os líderes do G7 poderão apresentar os seus argumentos diretamente ao primeiro-ministro indiano Narendra Modi, que foi convidado para a cimeira de Hiroshima juntamente com os líderes de outras grandes economias em desenvolvimento.

Energias renováveis



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu que os países do G7 devem trabalhar em conjunto para ter acesso à tecnologia e garantir fontes de minerais críticos para uma transição verde, criando a capacidade de fabricação adicional em vez de competirem.



"Apesar de todas as dificuldades geopolíticas, a transição para as energias limpas está a acelerar", afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



O G7 está a acelerar o seu impulso para tecnologias mais ecológicas depois de a invasão russa da Ucrânia ter interrompido cadeias de fornecimento de energia que duravam há décadas. O grupo também quer reduzir a dependência da China, que domina a cadeia crítica de fornecimento de minerais. "Agora que o G7 está nesta corrida em conjunto, a nossa concorrência deve criar uma capacidade de produção adicional e não prejudicar os outros", acrescentou Ursula von der Leyen.



Os países do G7 querem atingir a neutralidade carbónica até 2050, o mais tardar, acrescentando a energia eólica, solar e outros tipos de energia renovável.



A União Europeia quer processar 40 por cento das matérias-primas críticas que consome até 2030, reduzindo drasticamente a dependência da China. Atualmente, a União Europeia depende da China em mais de 90 por cento dos minerais essenciais para a produção de energia eólica e de baterias.



Von der Leyen afirmou que o G7 deveria considerar o estabelecimento de objetivos para a criação de capacidade de produção limpa a nível mundial e estabelecer mais alianças ecológicas "entre nós, mas também com outros parceiros de confiança".



"Espero que possamos avançar com um Clube de Matérias-Primas Críticas nesta reunião do G7", frisou a presidente da Comissão Europeia.



O Canadá, membro do G7, possui muitos dos minerais críticos, como o lítio, o cobalto e o níquel, que são usados para fabricar baterias para veículos elétricos, e o Governo está a tentar ajudar os produtores e processadores a aumentar a produção.



A Austrália, que não é membro do G7, concedeu uma série de subsídios a empresas de minerais críticos na esperança de acelerar o desenvolvimento de uma indústria química de baterias. O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, participa na cimeira do G7, que decorre até domingo, na qualidade de convidado.Homenagem às vítimas de Hiroshima



Antes de iniciarem as conversações, na sexta-feira à tarde, os líderes do G7 foram recebidos, um a um, no Parque Memorial da Paz, pelo primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, cujas raízes familiares e políticas se encontram em Hiroshima.



Juntos prestaram homenagem às cerca de 140 mil vítimas da bomba atómica norte-americana de 6 de agosto de 1945.



Biden é o segundo presidente dos EUA a visitar Hiroshima, depois de Barack Obama em 2016.



No entanto, o sonho de Kishida de utilizar a cimeira do G7 como uma oportunidade para enviar uma mensagem forte a favor do desarmamento nuclear em conjunto poderá não passar de uma ilusão.