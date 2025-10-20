Mundo
Guerra na Ucrânia
Zelensky aceita encontro com Putin e Trump
Em entrevista à rede de televisão norte-americana NBC, Volodymyr Zelensky afirmou estar disponível para se reunir com Donald Trump e Vladimir Putin, em Budapeste.
O presidente da Ucrânia defendeu que só com as duas partes em conflito à mesa será possível conseguir uma paz justa e permanente para o país.
Nesta entrevista gravada na sexta-feira depois da conversa que teve com Donald Trump na Casa Branca, Zelensky rejeitou a ideia de ceder territórios à Rússia como moeda de troca para que se ponha um fim no conflito.
Os preparativos diplomáticos para o encontro entre os presidentes dos EUA e da Rússia
começam esta semana.
Está previsto o encontro de delegações ao mais alto nível e que vão ser lideradas por Serguei Lavrov do lado russo e Marco Rubio do lado norte-americano.