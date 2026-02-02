Zelensky acredita numa “paz digna e duradoura” para a Ucrânia

O presidente ucraniano também anunciou que irá realizar encontros bilaterais com os norte-americanos, que considera como sendo “decisivos”.

Foto: Valentyn Ogirenko - Reuters

Volodymyr Zelensky acredita numa “paz digna e duradoura” no contexto das negociações tripartidas com a Rússia e os Estados Unidos. A declaração é feita após uma reunião do presidente ucraniano com a delegação que irá representar a Ucrânia na próxima ronda de conversações, que começa na quarta-feira.

“Acreditamos que é realista alcançar uma paz digna e duradoura”, assumiu Zelensky na rede social X, acrescentando que também concorda com os termos das conversações tripartidas com a Rússia e os Estados Unidos, e dando orientações para as próximas reuniões

O presidente ucraniano também anunciou que irá realizar encontros bilaterais com os norte-americanos, que considera como sendo “decisivos” para o diálogo, e que o “documento de garantias bilaterais de segurança com os Estados Unidos” é “completo”, esperando dar continuidade ao trabalho, nomeadamente no que concerne à recuperação económica.

Zelensky também acredita que a pausa dos bombardeamentos de infraestruturas energéticas “estão a contribuir para a construção da confiança pública no processo de negociação e no seu possível resultado”, apesar da continuação dos ataques russos a infraestruturas como ferrovias.

As reuniões trilaterais terão lugar na quarta e quinta-feira, em Abu Dhabi, numa altura em que a invasão a larga escala da Ucrânia está perto de assinalar o seu quarto ano. A primeira ronda de negociações ocorreu entre os dias 23 e 24 de janeiro, que foi apelidada pela Rússia e Ucrânia como “construtiva”.

A segunda ronda deverá contar com a presença do enviado especial de Trump, Steve Witkoff.

Os membros da delegação incluem o secretário do Concelho de Defesa e Segurança Nacional, Rustem Umierov, o Chefe do Estado-Maior-General, Andrii Hnatov, e o chefe de Gabinete da Presidência da República, Kyrylo Budanov.
