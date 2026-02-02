Zelensky acredita numa “paz digna e duradoura” para a Ucrânia

I met with our negotiating team ahead of the new round of trilateral talks. We expect the meetings to take place in the coming days, as early as this Wednesday and Thursday.



Volodymyr Zelensky acredita numa “paz digna e duradoura” no contexto das negociações tripartidas com a Rússia e os Estados Unidos. A declaração é feita após uma reunião do presidente ucraniano com a delegação que irá representar a Ucrânia na próxima ronda de conversações, que começa na quarta-feira.“Acreditamos que é realista alcançar uma paz digna e duradoura”, assumiu Zelensky na rede social X, acrescentando que também concorda com os termos das conversações tripartidas com a Rússia e os Estados Unidos, e dando orientações para as próximas reuniõesO presidente ucraniano também anunciou que irá realizar encontros bilaterais com os norte-americanos, que considera como sendo “decisivos” para o diálogo, e que o “documento de garantias bilaterais de segurança com os Estados Unidos” é “completo”, esperando dar continuidade ao trabalho, nomeadamente no que concerne à recuperação económica.Zelensky também acredita que a pausa dos bombardeamentos de infraestruturas energéticas “estão a contribuir para a construção da confiança pública no processo de negociação e no seu possível resultado”, apesar da continuação dos ataques russos a infraestruturas como ferrovias.As reuniões trilaterais terão lugar na quarta e quinta-feira, em Abu Dhabi, numa altura em que a invasão a larga escala da Ucrânia está perto de assinalar o seu quarto ano. A primeira ronda de negociações ocorreu entre os dias 23 e 24 de janeiro, que foi apelidada pela Rússia e Ucrânia como “construtiva”.A segunda ronda deverá contar com a presença do enviado especial de Trump, Steve Witkoff.Os membros da delegação incluem o secretário do Concelho de Defesa e Segurança Nacional, Rustem Umierov, o Chefe do Estado-Maior-General, Andrii Hnatov, e o chefe de Gabinete da Presidência da República, Kyrylo Budanov.