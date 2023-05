Zelensky acredita que a Rússia vai ser derrotada como foram os nazis

disse Zelensky num discurso em vídeo, publicado nas redes sociais.Comparando a guerra na Ucrânia à Segunda Guerra Mundial, o presidente ucraniano acrescentou que, a ofensiva russaAs palavras de Zelensky surgem numa altura em que se preveem as comemorações do dia 8 de maio, Dia da Vitória, e na véspera de um desfile militar em Moscovo, no qual Vladimir Putin estará presente. O dia 9 de maio tornou-se uma data central para o nacionalismo russo, que se refere à guerra contra o nazismo como a "Grande Guerra Patriótica" e destaca apenas o papel da URSS na vitória.

“Vamos vencer”, prometeu ainda o chefe de Estado ucraniano, no vídeo gravado junto de um memorial da II Guerra Mundial com vista para o rio Dnieper, em Kiev.





, insistiu Zelensky, acusando Moscovo de se ter oposto aos ideais democráticos, com “agressões e anexações, ocupações e deportações, massacre e tortura, bombardeamentos de cidades e incêndios de aldeias”.

“Não vamos perder o que ganhámos, vamos recuperar tudo o que foi capturado pelo inimigo”, assegurou ainda.





Zelensky declarou ainda que vai propor ao Verkhovna Rada [Parlamento ucraniano] uma lei para declarar a data 8 de maio como o Dia da Vitória contra o nazismo na Ucrânia, que até agora era comemorado a 9 de maio, como a Rússia. Desta forma, Zelensky alinha a Ucrânia com o resto dos países europeus, que comemoram a vitória dos aliados contra o nazismo a 8 de maio.



De acordo com as autoridades ucranianas citadas pela agência France Presse, as forças de Kiev estão a concluir os preparativos para uma grande ofensiva que visa reconquistar os territórios ocupados pela Rússia no leste e no sul do país, além da anexada Crimeia. Nos últimos dias, intensificaram-se os ataques de drones em ambos os lados, um sinal, segundo os observadores, da iminência deste ataque por parte de Kiev.