Zelensky acusa Moscovo de querer continuar guerra de agressão

Pelo menos 14 pessoas morreram e 50 ficaram feridas num ataque com um míssil balístico ao centro da cidade ucraniana de Kryvi Rih.

Seis dos mortos são crianças e 30 dos feridos graves foram internados em hospitais locais.



O míssil caiu ao final da tarde num parque infantil, no centro de um bairro habitacional.



De resto, os ataques russos têm-se intensificado. Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, sofreu sete ataques com 78 drones na última noite, que fizeram cinco mortos, 15 feridos e destruíram 30 edifícios.



Nos arredores de Kiev, duas pessoas ficaram feridas no ataque a um stand de automóveis.



O presidente ucraniano diz que o cessar-fogo ainda não foi assinado porque o Kremlin quer continuar a guerra de agressão.