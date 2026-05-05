Zelensky acusa Rússia de "cinismo absoluto" por pedir um cessar-fogo enquanto ataca a Ucrânia
Seis pessoas morreram em ataques russos na Ucrânia durante a noite, depois de Moscovo ter declarado um cessar-fogo unilateral.
“É puro cinismo pedir um cessar-fogo para realizar celebrações de propaganda enquanto se realizam ataques com mísseis e drones todos os dias que antecedem o cessar-fogo”, escreveu Zelensky na rede social X.
“A Rússia poderia cessar-fogo a qualquer momento, e isso acabaria com a guerra e com as nossas respostas. A paz é necessária, e são necessárias medidas concretas para a alcançar. A Ucrânia agirá da mesma forma”, acrescentou.
Last night, the Russians attacked energy infrastructure in the Poltava region. And they struck again in an especially vile way with a missile when State Emergency Service workers were already at the scene, extinguishing the fire. As of now, dozens of people are reported injured.… pic.twitter.com/ftDb4Rsovk— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2026
As forças armadas russas lançaram 11 mísseis balísticos e 164 drones contra a Ucrânia durante a última noite, segundo a Força Aérea Ucraniana, que afirmou ter intercetado um míssil e 149 drones em voo.
Pelo menos seis pessoas morreram, incluindo dois socorristas, e dezenas ficaram feridos em ataques aéreos russos em duas regiões da Ucrânia, que tiveram como alvo principal as instalações de infraestruturas energéticas na Ucrânia.
Na região de Poltava, cinco pessoas morreram, incluindo três funcionários de uma empresa de gás e dois socorristas, e outras 37 ficaram feridas, segundo o chefe da administração regional, Vitaly Diakivnych. Na região de Kharkiv, uma pessoa morreu e duas ficaram feridas, segundo o responsável regional Oleg Synegubov.
Os ataques ocorreram depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ter declarado um cessar-fogo unilateral para os dias 8 e 9 de maio para marcar o aniversário da derrota da Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial. Zelensky, por sua vez, propôs a sua própria pausa nos combates, a partir da noite de 5 para 6 de maio, sem especificar a duração da trégua.
Moscovo manifestou a esperança de que Kiev siga o exemplo e respeite a cessação das hostilidade, ameaçando lançar um “ataque retaliatório maciço” com mísseis contra o centro de Kiev caso a Ucrânia tente interromper as comemorações do Dia da Vitória.
Ucrânia está a aumentar ataques de médio alcance
Segundo Zelensky, a Ucrânia realizou o dobro dos ataques de médio alcance contra a Rússia em Aabril, em comparação com março.
"Há agora o dobro dos ataques a distâncias superiores a 20 quilómetros em comparação com março, e quatro vezes mais em comparação com fevereiro", disse Zelensky esta terça-feira, prometendo aumentar ainda mais este número.
There was a report from our military and the Minister of Defense on the results from April. We have strong results in eliminating the occupier.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2026
Russia suffers significant personnel losses every month – with over 35,000 killed and badly wounded in April. There is clear evidence…
De acordo com o presidente ucraniano, a Rússia “sofre perdas significativas de pessoal todos os meses – com mais de 35.000 mortos e gravemente feridos em abril”.
“Continuaremos a aumentar a produção de todos os tipos de drones e sistemas robotizados. Agradeço a todos os que contribuem diariamente para este resultado. E agradeço aos nossos parceiros por confirmarem o apoio financeiro. Glória à Ucrânia!”, acrescentou Zelensky numa publicação no X.
c/agências