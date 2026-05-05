Zelensky acusa Rússia de "cinismo absoluto" por pedir um cessar-fogo enquanto ataca a Ucrânia

Zelensky acusa Rússia de "cinismo absoluto" por pedir um cessar-fogo enquanto ataca a Ucrânia

Seis pessoas morreram em ataques russos na Ucrânia durante a noite, depois de Moscovo ter declarado um cessar-fogo unilateral.

Mariana Ribeiro Soares - RTP /
EPA

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O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou o "cinismo absoluto" da Rússia por ter pedido um cessar-fogo e, de seguida, ter lançado ataques com mísseis e drones contra o país.

“É puro cinismo pedir um cessar-fogo para realizar celebrações de propaganda enquanto se realizam ataques com mísseis e drones todos os dias que antecedem o cessar-fogo”, escreveu Zelensky na rede social X.

“A Rússia poderia cessar-fogo a qualquer momento, e isso acabaria com a guerra e com as nossas respostas. A paz é necessária, e são necessárias medidas concretas para a alcançar. A Ucrânia agirá da mesma forma”, acrescentou.

As forças armadas russas lançaram 11 mísseis balísticos e 164 drones contra a Ucrânia durante a última noite, segundo a Força Aérea Ucraniana, que afirmou ter intercetado um míssil e 149 drones em voo.

Pelo menos seis pessoas morreram, incluindo dois socorristas, e dezenas ficaram feridos em ataques aéreos russos em duas regiões da Ucrânia, que tiveram como alvo principal as instalações de infraestruturas energéticas na Ucrânia.

Na região de Poltava, cinco pessoas morreram, incluindo três funcionários de uma empresa de gás e dois socorristas, e outras 37 ficaram feridas, segundo o chefe da administração regional, Vitaly Diakivnych. Na região de Kharkiv, uma pessoa morreu e duas ficaram feridas, segundo o responsável regional Oleg Synegubov.

Os ataques ocorreram depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ter declarado um cessar-fogo unilateral para os dias 8 e 9 de maio para marcar o aniversário da derrota da Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial. Zelensky, por sua vez, propôs a sua própria pausa nos combates, a partir da noite de 5 para 6 de maio, sem especificar a duração da trégua.

Moscovo manifestou a esperança de que Kiev siga o exemplo e respeite a cessação das hostilidade, ameaçando lançar um “ataque retaliatório maciço” com mísseis contra o centro de Kiev caso a Ucrânia tente interromper as comemorações do Dia da Vitória.
Ucrânia está a aumentar ataques de médio alcance
Segundo Zelensky, a Ucrânia realizou o dobro dos ataques de médio alcance contra a Rússia em Aabril, em comparação com março.

"Há agora o dobro dos ataques a distâncias superiores a 20 quilómetros em comparação com março, e quatro vezes mais em comparação com fevereiro", disse Zelensky esta terça-feira, prometendo aumentar ainda mais este número.

De acordo com o presidente ucraniano, a Rússia “sofre perdas significativas de pessoal todos os meses – com mais de 35.000 mortos e gravemente feridos em abril”.

“Continuaremos a aumentar a produção de todos os tipos de drones e sistemas robotizados. Agradeço a todos os que contribuem diariamente para este resultado. E agradeço aos nossos parceiros por confirmarem o apoio financeiro. Glória à Ucrânia!”, acrescentou Zelensky numa publicação no X.

c/agências

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