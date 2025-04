Zelensky afirma que há pelo menos 155 chineses a lutar pela Rússia

Zelensky declarou que os serviços ucranianos já identificaram pelo menos 155 cidadãos chineses a lutar pela Rússia no país, mas acredita que existam "muitos, muitos mais".





O Presidente ucraniano explicou que um dos esquemas de recrutamento envolve as redes sociais, principalmente o TikTok, "onde os russos transmitem vídeos publicitários". Segundo Zelensky, os cidadãos chineses são depois submetidos a exames médicos na Rússia e a vários meses de treino para combater em território ucraniano e que recebem um cartão bancário russo, através do qual recebem o pagamento.



Estes foram os primeiros cidadãos chineses capturados na Ucrânia desde o início da invasão russa, há três anos.

Pequim rejeita acusações “infundadas”

Pequim é acusada de estar a ajudar Moscovo a contornar as sanções ocidentais, permitindo-lhe adquirir os componentes tecnológicos necessários para a sua produção de armas.





c/agências

O presidente ucraniano acrescentou que Kiev está a tentar avaliar se os recrutas estão a receber instruções de Pequim.Kiev acusou a China de apoiar militarmente a Rússia, enquanto exigia "explicações" a Pequim.A China, por sua vez, rejeitou as acusações ucranianas, considerando-as “infundadas”., disse Lin Jian, porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, durante uma conferência de imprensa, esta quarta-feira.Sobre a captura dos dois cidadãos chineses, o porta-voz indicou que a China "está a verificar a informação juntamente com a Ucrânia"."O lado ucraniano deve valorizar os esforços e o papel construtivo da China na procura de uma solução política para a crise ucraniana", acrescentou Lin Jian.No entanto, um alto funcionário ucraniano disse à AFP na terça-feira, sob condição de anonimato, que as informações iniciais sugerem que estes cidadãos assinaram "um contrato" com os militares russos, em vez de Pequim enviar tropas regulares para o conflito na Ucrânia.A Ucrânia e o Ocidente denunciaram o envio de milhares de tropas norte-coreanas por Pyongyang para a frente russo-ucraniana desde o ano passado, mas esta é a primeira vez que a Ucrânia diz ter provas de que soldados chineses estão a lutar pela Rússia no seu território.