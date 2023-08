Zelensky afirma que "povo livre" celebra 32 anos de independência da Ucrânia

"O grande povo da grande Ucrânia está hoje a celebrar um grande dia: o Dia da Independência! A celebração de um povo livre. A festa do povo forte. A festa do povo digno. A festa do povo igual", declarou Volodymyr Zelensky em comunicado de imprensa, para assinalar os 32 anos da independência do país.

Zelensky quis deixar uma note de agradecimento a soldados, famílias, professores, médicos, enfermeiras e a todos aqueles que trabalham para "defender a Ucrânia".A independência da Ucrânia foi proclamada no Parlamento de Kiev a 24 de agosto de 1991, escassos dias depois de uma tentativa de golpe de Estado na Rússia, a 19 de agosto de 1991.

A Polónia e o Canadá foram os primeiros países a reconhecerem a independência da Ucrânia, a 2 de dezembro de 1991. O então presidente russo, Boris Yeltsin, teria o mesmo gesto, mais tarde, nesse mesmo dia.

As celebrações do 32.º aniversário da independência ucraniana decorrem, tal como em 2022, sem parada ou aglomerações nas ruas, tendo em conta o risco de bombardeamentos russos.

Vários chefes de Estado e representantes de países que apoiam a Ucrânia, entre os quais o presidente da República,Marcelo Rebelo de Sousa, marcam presença nas comemorações.

c/ agências