Zelensky agradece acolhimento de ucranianos em Portugal

Foto: António Pedro Santos - Lusa

O presidente ucraniano defendeu que "não haverá mais pausas na história da Ucrânia" e que a ideia da "casa comum" europeia sem o país é um "projeto inacabado". Zelensky recordou que, no passado, faltou unidade entre os ucranianos e que a consequência disso foi a ocupação.



"Nunca mais a vamos deixar [a independência] escorregar das nossas mãos. A Ucrânia conseguiu uma independência permanente e ininterrupta", insistiu. Volodymyr Zelensky apontou ainda que "a maioria do mundo está com a Ucrânia".



Na manhã desta quinta-feira, o presidente português participou na cerimónia diante de militares ucranianos. Foi cumprido um minuto de silêncio em memória dos soldados mortos em combate.



Marcelo Rebelo de Sousa vai reunir-se ainda esta quinta-feira com Volodymyr Zelensky, que condecorou com o Grande Colar da Ordem da Liberdade.