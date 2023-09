Volodymyr Zelensky visita Otava e Toronto para se encontrar com a comunidade ucraniana no país e com vários líderes empresariais.



É a primeira visita oficial ao Canadá desde que começou a Guerra.



O Presidente da Ucrânia vai fazer um discurso no Parlamento canadiano.



No encontro com Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, Volodymyr Zelensky agradeceu o convite para a visita ao país, e todo o apoio que o Canadá tem dado à Ucrânia.