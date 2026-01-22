Zelensky anuncia primeiro encontro entre autoridades ucranianas, americanas e russas

(em atualização)





O presidente ucraniano salientou que este será o primeiro encontro trilateral deste tipo e espera que a Rússia esteja disposta a fazer concessões.





"Penso que esta será a primeira reunião trilateral nos Emirados Árabes Unidos, será amanhã e depois de amanhã", anunciou Zelensky no Fórum Económico Mundial em Davos, acrescentando: "Os russos devem estar prontos para fazer concessões".



Zelensky não especificou o formato das conversações, nem se os representantes ucranianos e russos se reuniriam diretamente.









Zelensky adiantou que os documentos que estão a ser elaborados em conjunto com Washington para pôr fim à guerra com a Rússia “estão quase prontos”.



"Reunimo-nos com o presidente Trump e as nossas equipas estão a trabalhar quase todos os dias. Não é simples. Os documentos para pôr fim a esta guerra estão quase, quase prontos", disse, admitindo ainda que o diálogo com Donald Trump "não tem sido fácil". O presidente ucraniano discursou no Fórum Económico Mundial, em Davos, depois de se ter reunido com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump.




