Zelensky anuncia primeiro encontro entre autoridades ucranianas, americanas e russas
As equipas da Ucrânia e da Rússia vão realizar a primeira reunião trilateral com responsáveis norte-americanos nos Emirados Árabes Unidos, anunciou o presidente ucraniano esta quinta-feira, em Davos. Volodymyr Zelensky avançou que as reuniões terão lugar na sexta-feira e no sábado.
(em atualização)
O presidente ucraniano salientou que este será o primeiro encontro trilateral deste tipo e espera que a Rússia esteja disposta a fazer concessões.
"Penso que esta será a primeira reunião trilateral nos Emirados Árabes Unidos, será amanhã e depois de amanhã", anunciou Zelensky no Fórum Económico Mundial em Davos, acrescentando: "Os russos devem estar prontos para fazer concessões".
Zelensky não especificou o formato das conversações, nem se os representantes ucranianos e russos se reuniriam diretamente.
O presidente ucraniano discursou no Fórum Económico Mundial, em Davos, depois de se ter reunido com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump.
Zelensky adiantou que os documentos que estão a ser elaborados em conjunto com Washington para pôr fim à guerra com a Rússia “estão quase prontos”.
"Reunimo-nos com o presidente Trump e as nossas equipas estão a trabalhar quase todos os dias. Não é simples. Os documentos para pôr fim a esta guerra estão quase, quase prontos", disse, admitindo ainda que o diálogo com Donald Trump "não tem sido fácil".
Donald Trump disse que a reunião com Zelensky correu bem e que os Estados Unidos prosseguem também negociações com a Rússia. O presidente norte-americano voltou a insistir que a guerra na Ucrânia “tem de acabar” porque está a fazer milhares de vítimas.
Zelensky critica falta de ação da Europa
Durante o discurso, Zelensky deixou duros recados à Europa, lamentando que num ano nada tenha mudado na Ucrânia.
No discurso aos líderes mundiais reunidos em Davos, o presidente Ucraniano queixou-se da falta de ação da Europa e da falta de vontade politica para acabar com a guerra na Ucrânia.
Zelensky agradeceu à Europa pelo congelamento dos ativos russos, mas afirmou que "quando chegou a hora" de usar esses ativos para ajudar a defender a Ucrânia, a decisão foi "bloqueada".
“Não houve nenhum progresso real" na criação de um tribunal para a agressão russa contra a Ucrânia, salientou, apesar de "muitas reuniões", questionando se é uma questão de "tempo ou de vontade política".
