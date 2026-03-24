Zelensky apelou aos aliados fornecimento de armas de defesa

O apelo de Zelensky foi divulgado horas depois de a Rússia ter lançado mais um ataque com mísseis e drones contra a Ucrânia provocando a morte de, pelo menos, quatro pessoas.

No total, a Rússia lançou 392 drones e 34 mísseis contra onze regiões da Ucrânia durante a última madrugada sendo que sete eram mísseis balísticos.

Segundo informações preliminares da Força Aérea Ucraniana, 25 mísseis foram abatidos.

Zelenskyy disse que vários edifícios residenciais em Zaporijia e em Kharkiv foram atingidos e que um aparelho aéreo não tripulado (drone) colidiu contra um comboio.

Através de uma mensagem nas redes sociais, o chefe de Estado ucraniano frisou que todos os acordos de defesa aérea devem ser cumpridos dentro do prazo acrescentando que os países europeus venham a produzir a quantidade necessária de mísseis para se defender das ameaças.

Desde o início da guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irão, o Presidente ucraniano tem alertado sobre o risco de a Ucrânia vir a ser afetada pela redução do fornecimento de mísseis para sistemas antiaéreos.

Desde que o presidente Donald Trump tomou posse, os Estados Unidos deixaram de enviar os mísseis Patriot para a Ucrânia gratuitamente.

O Canadá e vários parceiros europeus de Kiev estão agora a comprar mísseis aos Estados Unidos e a enviá-los para a Ucrânia.