Zelensky confirma reunião com Rússia e EUA em novembro com vista à paz

Numa entrevista à televisão nacional ucraniana, Zelensky disse que o país está pronto para discutir: "Se se tratar de uma questão territorial, ela deve ser abordada pelos líderes. As outras matérias são da competência dos grupos técnicos".

O presidente ucraniano lembrou ainda que as garantias de segurança que a Ucrânia exige aos aliados ocidentais, a dimensão do exército ou a escolha de outras alianças "não são negociáveis".

O conselheiro presidencial russo Yuri Ushakov propôs hoje retomar as negociações com a Ucrânia e os Estados Unidos após 04 de novembro, Dia da Unidade Nacional, indicando Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para ser a sede dos contactos.

Ushakov, em declarações à televisão pública russa RTR, admitiu que estas conversações trilaterais possam ser um "teste", porque "não se pode decidir muito na primeira reunião".

A Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos já se reuniram no formato trilateral nos dias 23 e 24 de janeiro, 04 e 05 de fevereiro e 17 e 18 de fevereiro. Esteve previsto um novo encontro nos dias 05 e 08 de março passado, nos Emirados, mas foi adiado na sequência do ataque dos Estados Unidos ao Irão.