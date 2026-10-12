Zelensky considera "cada vez mais evidente" que Moscovo rejeita trégua energética
O presidente ucraniano diz que os recentes ataques russos a instalações energéticas na Ucrânia são "a resposta de Putin" à alegada "trégua energética" anunciada por Trump.
"Torna-se cada vez mais claro que a Rússia se recusa a aceitar a trégua energética proposta pelos Estados Unidos e que pretende continuar com os seus ataques aéreos terroristas contra a nossa população", escreveu Zelensky na rede social X.
We never communicate what we will do next in our operations. Last night, we did not attack any energy facilities on the territory of Russia because President Trump said that there would be an energy ceasefire between Ukraine and Russia. We did not attack, while Russia attacked our gas stations, energy infrastructure, and other facilities.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2026
I think it was Putin’s answer to President Trump. And the message from Russia was very clear – they don't know anything about the energy ceasefire. It's a pity, because they always find reasons not to stop this war. Which is why I think we need more pressure on Russia.
From an interview with Fox News.
Segundo o líder ucraniano, a Rússia atingiu seis instalações energéticas na Ucrânia esta segunda-feira, apesar da alegada “trégua energética” anunciada por Trump no domingo.
“Ontem à noite, não atacámos nenhuma instalação energética em território russo porque o presidente Trump tinha dito que haveria uma trégua no setor energético entre a Ucrânia e a Rússia. Não atacámos, enquanto a Rússia atacou as nossas centrais de gás, infraestruturas energéticas e outras instalações”, escreveu Zelensky.
“Creio que esta foi a resposta de Putin ao presidente Trump. E a mensagem da Rússia foi muito clara: não sabem nada sobre esta trégua energética”, acrescenta.
“É evidente que Putin não lê a Truth Social”, disse Zelensky em declarações anteriores feitas a por videoconferência para uma conferência na Polónia.
It is clear that Putin does not read Truth Social, and his “shahed” drones follow a different set of instructions. But we in Ukraine immediately supported the idea of an energy ceasefire, as we did more than once for months when we ourselves put forward this idea. We agreed to an energy ceasefire. The American team knows very well what this means for us.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2026
We do not have major oil reserves, large oil export capacity, or dozens of oil refineries. In Ukraine, we have just one oil refinery, and it was badly damaged by Russian strikes long ago. We import large amounts of diesel and other oil products. And I am grateful to all our neighbors, especially Poland, for helping us with our energy needs. For us, the key issue is electricity. Russia started its campaign of strikes against our power generation and power grid years ago. And every winter, including this one, Russians try to make these attacks even more intense – we have power cuts every single day.
For Russia, of course, gasoline shortages and burning oil refineries – because of our strikes in response – are painful. And these are not the same volumes that could be lost because of the crisis in Hormuz. But if Russia wants us to stop our long-range strikes against its oil refineries and oil exports, then Russia must stop its strikes against our energy system and critical infrastructure. This is only fair.
From a speech at the Warsaw Security Forum. (1/3)
“A nossa oferta é honesta e clara: estamos prontos para respeitar uma trégua energética se a Rússia estiver pronta para fazer o mesmo — concordamos se eles concordarem”, sublinhou Zelensky.
“Para já, esta é a resposta de Putin a Trump: ataques russos. Mas estamos a aguardar. Aguardamos os pormenores da conversa entre americanos e russos. Aguardamos para ver que medidas específicas os americanos estão prontos a adotar”, acrescentou.
O anúncio de Trump de uma trégua energética entre Kiev e Moscovo apanhou a Ucrânia de surpresa, mas Zelensky diz ter “apoiado imediatamente” essa ideia. O anúncio foi feito dias depois de o presidente dos EUA ter revelado um acordo para comprar gasóleo à Rússia – uma medida que Zelensky criticou como uma inversão da política ocidental que visa isolar a economia russa.
“Não queremos um cessar-fogo”
Depois destas críticas de Zelensky, Trump disse considerar que “está na hora de a Ucrânia ter um novo presidente”.
Em resposta, o presidente ucraniano disse que as eleições – que estão suspensas desde o início do conflito – podiam ser realizadas na Ucrânia se Moscovo concordasse com um cessar-fogo total de 60 dias.
Em declarações esta segunda-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, rejeitou a proposta de Zelensky.