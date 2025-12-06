Zelensky conversa com negociadores e prepara deslocação a Londres
O presidente ucraniano teve uma longa conversa telefónica com os representantes ucranianos e americanos que estiveram reunidos no encontro da Florida. Com a paz na Ucrânia em cima da mesa, Zelensky fala em progressos e novas reuniões como as equipas de Donald Trump.
Volodymyr Zelensky disse ao final da tarde ter mantido uma "longa e substancial" conversa telefónica com os enviados norte-americanos e os negociadores de Kiev que se reuniram na Florida para discutir o fim do conflito na Ucrânia. De acordo com Zelensky, a sua conversa por telefone inclui os enviados norte-americanos, segundo Volodymyr Zelensky, estiveram reunidos na Florida Steve Witkoff e Jared Kushner, da parte americana, e Rustem Umerov, secretário da Segurança Interna e Defesa, e Andriy Hnatov, chefe do Estado-Maior General, da parte da Ucrânia.
"A Ucrânia está determinada a continuar a trabalhar de boa-fé com o lado americano para alcançar a verdadeira paz", declarou Zelensky numa publicação no X, acrescentando que Kiev concorda "com os próximos passos e formatos para as negociações com os Estados Unidos".
I’ve just had a long and substantive phone call with @SteveWitkoff and @jaredkushner, alongside Andrii Hnatov and @rustem_umerov. I am grateful for a very focused, constructive discussion.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 6, 2025
We covered many aspects and went through key points that could ensure an end to the… pic.twitter.com/ZOVhJZJRbW
O presidente ucraniano sublinhou que se tratou de uma conversa focada e com vista a "eliminar a ameaça de uma nova invasão russa", sublinhando a determinação da Ucrânia em continuar a "trabalhar de boa-fé com o lado americano para alcançar a paz".
Zelensky agradeceu ainda ao presidente norte-americano, Donald Trump, pelo empenho que tem investido nestas negociações com vista a pôr termo à invasão do território ucraniano por parte da Rússia.
O presidente ucraniano acrescentou no tweet que agora aguarda um relatório detalhado da reunião, já que "nem tudo pode ser discutido por telefone".Reunião na segunda em Londres
O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou já hoje que participará segunda-feira numa reunião em Londres com Zelensky, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o chanceler alemão, Friedrich Merz, sobre a mediação norte-americana na Ucrânia.
"A Ucrânia pode contar com o nosso apoio incondicional. É por isso que estamos a envidar esforços no âmbito da Coligação de Voluntários", escreveu Macron numa mensagem na sua conta do X.
Russia is locking itself into an escalatory path and is not seeking peace.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 6, 2025
I firmly condemn the massive strikes that targeted Ukraine last night, particularly its energy and railway infrastructure.
We must continue to exert pressure on Russia to compel it to choose peace.…
Macron deixou esta nota num post em que condena os últimos ataques russos contra território ucraniano, em que foram particularmente visadas infraestruturas energéticas: Moscovo está a entrar numa dinâmica de escalada e "não procura a paz", apontou o presidente francês.
c/ Lusa