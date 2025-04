Zelensky critica a "fraca" reação dos EUA ao ataque russo à sua cidade natal

"É muito importante que este ataque russo contra as pessoas, contra a cidade, e todos os ataques deste género não fiquem sem resposta por parte do mundo", escreveu Zelensky no seu canal no Telegram.

O Presidente ucraniano agradeceu a reação firme ao ataque russo dos ministros dos Negócios Estrangeiros da Chéquia, Finlândia, Lituânia, Letónia, Estónia e Áustria, assim como da chefe da diplomacia do bloco europeu, e das embaixadas do Reino Unido, Suíça e Alemanha.

"Infelizmente, a reação da embaixada norte-americana é desagradavelmente surpreendente: um país tão forte, um povo tão forte... uma reação tão fraca. Até têm medo de pronunciar a palavra `russo` quando falam do míssil que matou as crianças", escreveu Zelensky na referida mensagem.

A embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia, Bridget A. Brink, afirmou na sexta-feira ter ficado "horrorizada com o impacto de um "míssil balístico" perto de um parque infantil e de um restaurante em Kryvyi Rig, afirmando que, pelo elevado número de vítimas mortais e feridos, é "por isso que a guerra deve acabar".

"Sim, a guerra deve acabar. Mas para lhe pôr fim, não devemos ter medo de chamar as coisas pelo seu nome. Não devemos ter medo de pressionar o único que continua esta guerra e ignora todas as propostas do mundo para lhe pôr fim", assinalou Zelensky, citado pela Efe.

Um ataque com mísseis russos na Ucrânia fez na sexta-feira pelo menos 18 mortos, entre os quais nove crianças, em Kryvyi Rig, cidade natal do Presidente, Volodymyr Zelensky, situada no centro do país.

"Dezoito é o número de pessoas mortas pelos russos quando lançaram mísseis sobre Kryvyi Rig. Entre elas, há nove crianças", lamentou hoje o chefe da administração da região de Dnipropetrovsk, após o fim das operações de socorro de urgência.

As fotos divulgadas pelos socorristas ucranianos mostram vários cadáveres. Vídeos divulgados nas redes sociais, que não puderam ser verificados, revelam corpos caídos na rua e uma coluna de fumo.

Noutras imagens, surge um carro em chamas e pessoas a gritar.