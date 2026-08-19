Zelensky demite alta responsável da Presidência após suspeitas de corrupção

A Agência Anticorrupção Ucraniana (NABU) e a Procuradoria Especializada Anticorrupção (SAP) do país anunciaram, na manhã desta quarta-feira, umaSegundo a investigação, a rede de corrupção estaria a ser gerida por Timur Mindich, empresário e amigo íntimo do presidente ucraniano.A residência de Vadym Stolar também foi alvo de buscas. O deputado admitiu estar a “colaborar plenamente” com as autoridades.para pagar a fiança de um arguido noutro caso de desvio de fundos, neste caso, no setor energético. O caso remonta a novembro do último ano e levou à demissão dos ministros da Justiça e da Energia e do antigo chefe de gabinete do presidente, Andriy Yermak., que, segundo ele, tem prejudicado o esforço de guerra nacional.Com o título de ministro mais jovem da história da Ucrânia, Fedorov assumiu a pasta da Defesa enquanto especialista em guerra de alta tecnologia.Num vídeo publicado no YouTube,, considerando que o país enfrenta uma "crise sistémica de governação" e tem "medo da mudança".A Ucrânia está sob o Regime Legal da Lei Marcial desde o início do confronto, em 2022, o que implica a suspensão da lei civil, nomeadamente da realização de eleições.