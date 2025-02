Zelensky diz estar pronto para negociar diretamente com Putin

O presidente da Ucrânia diz que está pronto para negociações diretas com o presidente russo, Vladimir Putin. Durante uma entrevista, Volodymyr Zelensky afirmou também que já há datas para a visita de uma delegação norte-americana à Ucrânia.

Zelensky acrescenta que está em contacto com equipa de Donald Trump e com o Conselheiro de Segurança Nacional, Michael Waltz.



Sobre o interesse do presidente dos Estados Unidos nos minerais raros de solos ucranianos, como moeda de troca para continuar a apoiar financeiramente a Ucrânia, Zelensky manifesta abertura ao investimento de empresas norte-americanas.