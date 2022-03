Zelensky diz que 35 mil civis foram retirados de cidades sitiadas

O chefe de Estado adiantou, numa mensagem de vídeo na quarta-feira à noite, que os residentes das cidades de Sumy, Enerhodar e áreas próximas de Kiev tinham sido retirados através de três corredores humanitários.



Zelensky disse esperar que as evacuações prosseguissem esta quinta-feira, com a abertura de mais três corredores humanitários a partir das cidades de Mariupol, sitiada há nove dias, Volnovakha e Izum.



A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 516 mortos e mais de 900 feridos entre a população civil e provocou a fuga de mais de 2,1 milhões de pessoas para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.



A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.