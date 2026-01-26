Zelensky diz que acordo de segurança com os EUA "está 100% pronto"

"Ainda há muito trabalho a fazer"

A "fórmula de Anchorage" refere-se ao que a Rússia afirma ter sido acordado entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e Putin numa cimeira no Alasca, em agosto passado, de acordo com uma fonte próxima do Kremlin.

Este alegado acordo, segundo a mesma fonte, prevê que a Ucrânia entregue à Rússia o controlo de todo o Donbas e congele as linhas da frente noutras partes do leste e sul da Ucrânia como condição para qualquer futuro acordo de paz.





, disse Volodymyr Zelensky em conferência de imprensa durante uma visita a Vilnius, capital da Lituânia, no domingo."O documento será depois enviado para ratificação ao Congresso dos EUA e ao parlamento ucraniano", acrescentou.Em conferência de imprensa, Zelensky foi claro: sem estas salvaguardas, não haverá estabilidade duradoura para Kiev.Na sexta-feira e no sábado, negociadores ucranianos e russos realizaram a sua primeira reunião trilateral, incluindo mediadores norte-americanos, em Abu Dhabi, para discutir a proposta de Washington para o fim da guerra que dura há quase quatro anos, mas não foi alcançado qualquer acordo."O plano de 20 pontos [dos EUA] e as questões problemáticas estão a ser discutidos. Havia muitas questões problemáticas, mas agora há menos", disse Zelensky.O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse esta segunda-feira que as conversações foram realizadas “num espírito construtivo”.As negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia estão paralisadas, principalmente na questão territorial.Na sexta-feira, pouco antes do início das conversações em Abu Dhabi, o Kremlin reiterou que Kiev deve retirar as suas tropas do Donbass, uma região no leste da Ucrânia amplamente controlada por Moscovo. No entanto, esta condição tem sido repetidamente rejeitada por Kiev."Não é segredo que esta é a nossa posição consistente, a posição do nosso presidente, de que a questão territorial, que faz parte da fórmula de Anchorage, é de importância fundamental para o lado russo", afirmou Peskov, citado pela agência de notícias estatal TASS.