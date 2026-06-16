Zelensky diz que G7 discutiu sanções à Rússia e apelou a acordo "o mais rápido possível"

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O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou esta terça-feira que os líderes do G7 concordaram, na cimeira que decorre em França, que a Rússia não está a ganhar a guerra na Ucrânia, tendo sido discutidas sanções adicionais para levar Moscovo à mesa das negociações., afirmou o líder ucraniano em entrevista à agência Reuters.Segundo Zelensky, os líderes do G7 discutiram esta terça-feira, na cimeira na estância francesa de Evian-les-Bains, sanções adicionais dirigidas às exportações de petróleo da Rússia, ao seu setor bancário e à sua produção militar.O presidente ucraniano garantiu que o seu país vai manter os ataques com drones e mísseis de longo alcance contra alvos energéticos e militares russos e exigiu mais pressão política para levar o líder russo, Vladimir Putin, a um acordo de paz.“Sei que Putin voltou a fazer muitas propostas através de vários líderes para irmos a Moscovo. Mas nós não entramos nesses jogos. Portanto, precisamos de um terceiro país. Não é a Rússia nem a Ucrânia. Pode ser a Suíça, pode ser a Turquia, podem ser países do Médio Oriente”, declarou.“Não sei, não sou presidente dos Estados Unidos, cabe a ele fazê-lo, falar connosco ou não, convidar-nos a ambos ou não. Mas penso que também podem ser os EUA”, vincou, alertando que“Não queremos passar pelo mesmo inverno outra vez. E a Rússia tem de saber (...) que também não terá um inverno fácil”, acrescentou.Nas últimas semanas,, afirmando que não via motivo para as mesmas e insistindo que a Ucrânia deve fazer concessões territoriais em troca da paz.Ainda segundo Zelensky, Kiev estima 35.000 mortos ou feridos por mês do lado de Moscovo. A Rússia já negou, porém, esse número.O presidente norte-americano confirmou que vai estar reunido esta terça-feira com o homólogo ucraniano à margem da cimeira do G7. Donald Trump acredita ainda que Moscovo quer chegar a um acordo com Kiev.