Zelensky diz que pelo menos oito drones russos visaram a Polónia durante ataque noturno
Vários mísseis e drones russos foram lançados para o espaço aéreo ucraniano durante a madrugada desta quarta-feira, dirigindo-se a várias regiões do centro e oeste do país. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que pelo menos oito drones russos foram apontados para a Polónia.
O chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andrí Yermak, escreveu nas suas redes sociais que a Rússia estava a atacar com "muitos mísseis", além de drones.
"Hoje houve mais um passo na escalada - 'shaheds' russo-iranianos operaram no espaço aéreo da Polónia, no espaço aéreo da NATO", escreveu Zelensky na rede social X, referindo-se aos drones iranianos amplamente utilizados pela Rússia.
"Não foi apenas um 'shahed' que pode ser chamado de acidente. Pelo menos oito drones de ataque apontados para a Polónia", acrescentou.
No total, cerca de 415 drones e mais de 40 mísseis foram utilizados no ataque à Ucrânia, que se estendeu por 15 regiões ucranianas, matou uma pessoa na região de Zhytomyr e feriu outras três na região de Khmelnytskyi, segundo Zelensky.
O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Andrí Sibiga, atribuiu o facto de o ataque russo ter afetado diretamente a Polónia ao "crescente sentimento de impunidade" do presidente russo, Vladimir Putin, por não ter sido punido pela comunidade internacional por escaladas anteriores.
"Putin simplesmente continua a escalar, expandindo a sua guerra, testando o Ocidente", escreveu Sibiga na rede social X.
O chefe da diplomacia ucraniana acrescentou que "uma resposta fraca" a este ataque incitará a Rússia a continuar a expandir a guerra. Sibiga escreveu que "os mísseis e drones russos chegarão ainda mais ao interior da Europa".
O ministro ucraniano pediu, como Kiev já fez em ocasiões anteriores em que drones russos caíram em território romeno ou polaco, que os países situados a oeste da Ucrânia utilizem as suas defesas aéreas para intercetar drones e mísseis que sobrevoem o oeste da Ucrânia.
c/ agências