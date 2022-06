Zelensky diz que Rússia ocupa 20 por cento do território ucraniano

O presidente da Ucrânia diz que as forças russas já ocupam 20 por cento do território ucraniano, numa altura em que aumentam os bombardeamentos no Donbass. Zelensky acusou ainda a Rússia de já ter deportado à força mais de 200 mil crianças ucranianas.