Zelensky diz que serão necessários mais 50 mil milhões de euros para financiar a guerra em 2026

Em declarações aos meios de comunicação, num ato que contou com a presença de Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, Volodymyr Zelensky estimou em 120.000 milhões de dólares (101.000 milhões de euros) o custo anual da guerra, metade dos quais suportados pelo orçamento ucraniano.

"Temos de encontrar outros 60 mil milhões [de dólares, cerca de 50.100 milhões de euros] no próximo ano", disse.