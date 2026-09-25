Mundo
Guerra na Ucrânia
Zelensky diz que Trump autorizou a Ucrânia a produzir mísseis Patriot
O Presidente da Ucrânia anunciou esta manhã que Donald Trump aceitou entregar ao país europeu as licenças que permitem produzir mísseis de defesa antiaérea Patriot, solicitadas por Kiev para fazer face aos mísseis balísticos russos.
"Durante o nosso recente encontro, o Presidente Trump confirmou-me que tinha tomado uma decisão final: a Ucrânia receberá licenças para a produção de mísseis Patriot", afirmou numa mensagem de voz dirigida a jornalistas, depois de se ter reunido com o seu homólogo norte-americano em Nova Iorque esta semana.
Zelensky tinha estimado, no início desta semana, que o início da produção de mísseis Patriot na Ucrânia poderia demorar "um ano a um ano e meio".
No início de setembro, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, tinha indicado que os Estados Unidos estavam a negociar com a Ucrânia a concessão de uma licença para produzir intercetores Patriot, um processo em relação ao qual Donald Trump pareceu mudar de posição várias vezes.
Rubio sublinhou, contudo, que a concessão das licenças não proporcionaria uma "solução imediata" para os problemas que a Ucrânia enfrenta atualmente.
Embora Kiev consiga intercetar a maioria dos drones russos, os mísseis balísticos, ainda mais destrutivos, são também muito mais difíceis de neutralizar e a Rússia utiliza-os cada vez com maior frequência, nomeadamente para atacar as grandes cidades ucranianas.
Os intercetores PAC-3 dos sistemas Patriot são, segundo Kiev, os únicos capazes de destruir mísseis balísticos.
São muito dispendiosos e difíceis de obter, e a sua escassez à escala mundial agravou-se ainda mais desde a guerra entre os Estados Unidos e o Irão este ano.
Durante uma visita a Washington, em julho, Volodymyr Zelensky afirmou ter "discutido licenças para a produção de intercetores Patriot" com Donald Trump.
O presidente norte-americano, por sua vez, considerou que os Estados Unidos deveriam ter "muito cuidado" antes de autorizarem a Ucrânia a produzir mísseis para os sistemas Patriot.
No início de setembro, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, tinha indicado que os Estados Unidos estavam a negociar com a Ucrânia a concessão de uma licença para produzir intercetores Patriot, um processo em relação ao qual Donald Trump pareceu mudar de posição várias vezes.
Rubio sublinhou, contudo, que a concessão das licenças não proporcionaria uma "solução imediata" para os problemas que a Ucrânia enfrenta atualmente.
Embora Kiev consiga intercetar a maioria dos drones russos, os mísseis balísticos, ainda mais destrutivos, são também muito mais difíceis de neutralizar e a Rússia utiliza-os cada vez com maior frequência, nomeadamente para atacar as grandes cidades ucranianas.
Os intercetores PAC-3 dos sistemas Patriot são, segundo Kiev, os únicos capazes de destruir mísseis balísticos.
São muito dispendiosos e difíceis de obter, e a sua escassez à escala mundial agravou-se ainda mais desde a guerra entre os Estados Unidos e o Irão este ano.
Durante uma visita a Washington, em julho, Volodymyr Zelensky afirmou ter "discutido licenças para a produção de intercetores Patriot" com Donald Trump.
O presidente norte-americano, por sua vez, considerou que os Estados Unidos deveriam ter "muito cuidado" antes de autorizarem a Ucrânia a produzir mísseis para os sistemas Patriot.
Ontem à noite, durante uma visita à comunidade ucraniana nos Estados Unidos, e segundo declarações citadas pelo meio 'online' ucraniano European Pravda, Zelensky já havia feito uma referência vaga à obtenção de um "acordo para o envio de mísseis para os sistemas Patriot", afirmações igualmente veiculadas pelos jornais 'online' The Kyiv Independent e Ukrainska Pravda.
Antes, numa reunião realizada com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, Zelensky insistira que o Exército ucraniano precisa urgentemente destes mísseis intercetores.
"Aprendemos a intercetar mísseis de cruzeiro e drones. Estamos à procura de soluções para combater os 'Shaheds' (drones kamikaze) a jato e já temos bons resultados. Mas, contra os mísseis balísticos, por enquanto, a única solução eficaz são os intercetores Patriot, de que precisamos quase todos os dias", destacou Zelensky na rede social X.
O Presidente ucraniano lembrou ainda que a Rússia lançou, esta semana, "três vagas de ataques balísticos" contra a Ucrânia.
Zelensky informou também que um novo ataque russo com mísseis balísticos matou duas pessoas em Kiev durante a madrugada de hoje.
Nesse ataque, os mísseis russos visaram infraestruturas logísticas e energéticas, embora também tenham causado danos numa maternidade e em edifícios residenciais.
A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022 e desde então a guerra já custou centenas de milhares de vidas civis e militares aos dois países, segundo várias fontes.
Antes, numa reunião realizada com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, Zelensky insistira que o Exército ucraniano precisa urgentemente destes mísseis intercetores.
"Aprendemos a intercetar mísseis de cruzeiro e drones. Estamos à procura de soluções para combater os 'Shaheds' (drones kamikaze) a jato e já temos bons resultados. Mas, contra os mísseis balísticos, por enquanto, a única solução eficaz são os intercetores Patriot, de que precisamos quase todos os dias", destacou Zelensky na rede social X.
O Presidente ucraniano lembrou ainda que a Rússia lançou, esta semana, "três vagas de ataques balísticos" contra a Ucrânia.
Zelensky informou também que um novo ataque russo com mísseis balísticos matou duas pessoas em Kiev durante a madrugada de hoje.
Nesse ataque, os mísseis russos visaram infraestruturas logísticas e energéticas, embora também tenham causado danos numa maternidade e em edifícios residenciais.
A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022 e desde então a guerra já custou centenas de milhares de vidas civis e militares aos dois países, segundo várias fontes.
(Com agências)