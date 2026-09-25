Zelensky diz que Trump autorizou a Ucrânia a produzir mísseis Patriot

"Durante o nosso recente encontro, o Presidente Trump confirmou-me que tinha tomado uma decisão final: a Ucrânia receberá licenças para a produção de mísseis Patriot", afirmou numa mensagem de voz dirigida a jornalistas, depois de se ter reunido com o seu homólogo norte-americano em Nova Iorque esta semana.





Zelensky tinha estimado, no início desta semana, que o início da produção de mísseis Patriot na Ucrânia poderia demorar "um ano a um ano e meio".



No início de setembro, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, tinha indicado que os Estados Unidos estavam a negociar com a Ucrânia a concessão de uma licença para produzir intercetores Patriot, um processo em relação ao qual Donald Trump pareceu mudar de posição várias vezes.



Rubio sublinhou, contudo, que a concessão das licenças não proporcionaria uma "solução imediata" para os problemas que a Ucrânia enfrenta atualmente.



Embora Kiev consiga intercetar a maioria dos drones russos, os mísseis balísticos, ainda mais destrutivos, são também muito mais difíceis de neutralizar e a Rússia utiliza-os cada vez com maior frequência, nomeadamente para atacar as grandes cidades ucranianas.



Os intercetores PAC-3 dos sistemas Patriot são, segundo Kiev, os únicos capazes de destruir mísseis balísticos.

São muito dispendiosos e difíceis de obter, e a sua escassez à escala mundial agravou-se ainda mais desde a guerra entre os Estados Unidos e o Irão este ano.



Durante uma visita a Washington, em julho, Volodymyr Zelensky afirmou ter "discutido licenças para a produção de intercetores Patriot" com Donald Trump.



O presidente norte-americano, por sua vez, considerou que os Estados Unidos deveriam ter "muito cuidado" antes de autorizarem a Ucrânia a produzir mísseis para os sistemas Patriot.





Ontem à noite, durante uma visita à comunidade ucraniana nos Estados Unidos, e segundo declarações citadas pelo meio 'online' ucraniano European Pravda, Zelensky já havia feito uma referência vaga à obtenção de um "acordo para o envio de mísseis para os sistemas Patriot", afirmações igualmente veiculadas pelos jornais 'online' The Kyiv Independent e Ukrainska Pravda.



Antes, numa reunião realizada com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, Zelensky insistira que o Exército ucraniano precisa urgentemente destes mísseis intercetores.



"Aprendemos a intercetar mísseis de cruzeiro e drones. Estamos à procura de soluções para combater os 'Shaheds' (drones kamikaze) a jato e já temos bons resultados. Mas, contra os mísseis balísticos, por enquanto, a única solução eficaz são os intercetores Patriot, de que precisamos quase todos os dias", destacou Zelensky na rede social X.



O Presidente ucraniano lembrou ainda que a Rússia lançou, esta semana, "três vagas de ataques balísticos" contra a Ucrânia.



Zelensky informou também que um novo ataque russo com mísseis balísticos matou duas pessoas em Kiev durante a madrugada de hoje.



Nesse ataque, os mísseis russos visaram infraestruturas logísticas e energéticas, embora também tenham causado danos numa maternidade e em edifícios residenciais.



A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022 e desde então a guerra já custou centenas de milhares de vidas civis e militares aos dois países, segundo várias fontes.









(Com agências)



