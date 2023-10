Zelensky e homólogo azeri falam sobre "integridade territorial" ao telefone

"Reafirmámos o nosso apego aos princípios da soberania e da integridade territorial dos Estados", indicou Zelensky na plataforma digital Telegram, acrescentando ter também "agradecido" a Aliev pela ajuda humanitária fornecida a Kiev, "em particular no setor da energia, quando se aproxima o inverno".

Foi a primeira chamada telefónica entre o Presidente ucraniano e o homólogo azeri desde que este último alcançou uma vitória relâmpago contra os separatistas arménios do enclave montanhoso de Nagorno-Karabakh.

Após a anexação da sua península de Crimeia pela Rússia em 2014, seguida de um conflito armado no leste do território com as forças russas e separatistas pró-russas, a Ucrânia enfrenta desde fevereiro de 2022 uma invasão da Rússia em grande escala e teme uma nova campanha de bombardeamentos às suas infraestruturas energéticas destinada a causar cortes de energia neste inverno.

Adversária do Azerbaijão, a Arménia é tradicionalmente uma aliada da Rússia, mas as relações entre Moscovo e Erevan tornaram-se tensas nos últimos meses, mesmo antes da derrota dos separatistas em Nagorno-Karabakh.