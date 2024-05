"Zelensky em primeiro lugar tem de agradecer apoio português a ucranianos"

No dia em que se sabe que o presidente ucraniano vem a Portugal, em breve, o presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal, Paolo Sadhoka, diz que o país merece um agradecimento por parte do chefe de Estado.Paolo Sadhoka sublinha também que os ucranianos em Portugal gostariam de encontrar-se com Zelensksy.De acordo com informação avançada esta segunda-feira pela SIC Notícias e já confirmada pela Antena 1, Volodymyr Zelensky vai estar em Portugal nos próximos dias. O presidente da Ucrânia vai também visitar Espanha.





Por motivos, de segurança as datas destas deslocações ainda não foram reveladas.