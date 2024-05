Volodymyr Zelensky prepara-se para visitar Portugal e Espanha

. Para a deslocação a Espanha está prevista a assinatura de um entendimento bilateral,, apurou a RTP.

O presidente ucraniano estivera já no passado mês de outubro em Granada para a cimeira da Comunidade Política Europeia.



O acordo que vai receber as assinaturas de Volodymyr Zelensky e do presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, deverá ser idêntico àqueles que Kiev firmou com os governos de Alemanha, França, Itália, Reino Unido ou Canadá, escreve a ediçãodo diário espanholRecorde-se que Volodymyr Zelensky chegou a ter prevista uma visita a Portugal para 29 de setembro do ano passado, tendo em vista participar no encontro do denominado Grupo de Arraiolos. Todavia, esta deslocação acabou por ser protelada.Marcelo Rebelo de Sousa esteve na Ucrânia a 23 e 24 de agosto de 2023. O presidente da República condecorou o chefe de Estado ucraniano, durante esta visita , com o Grande-Colar da Ordem da Liberdade.Questionado, então, sobre dúvidas quanto ao apoio de Portugal à adesão da Ucrânia à NATO, Marcelo sublinhava que o primeiro-ministro e o presidente da Assembleia da República - à data António Costa e Augusto Santos Silva - haviam sido “muito claros”.“A posição portuguesa é uma posição de princípio:. Só que nós sempre dissemos isto:”, declarava o presidente português.