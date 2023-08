Visita à Ucrânia. Marcelo cumpre segundo e último dia em Kiev

Na lista de passageiros estava Yevgeny Prigozhin e Dmitry Utkin, um dos fundadores do grupo Wagner.A Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia (Rosaviatsiya) também indicou que Prigozhin era um dos passageiros do jato privado que se despenhou.Prigozhin e as tropas do Wagner marcharam, a 23 de junho, em direção a Moscovo. Mas o motim acabou por ser suspenso menos de 24 horas depois, uma vez que foi alcançado um acordo com a vizinha Bielorrússia. A rebelião foi o maior desafio ao governo de Putin desde que este subiu ao poder, há 23 anos.

Acidente foi “uma aviso às elites russas”

Putin never forgives and never forgets. He looked like a humiliated weakling with Prighozin running around without a care in the world. This will cement his authority and is standard Putin operating procedure https://t.co/NiOlrpIr9T