Zelensky espera visita dos enviados dos EUA "nos próximos dias"

"Estamos à espera que os enviados do Presidente dos EUA venham a Kiev. Recebemos confirmação deles: irão realizar reuniões em Moscovo e Kiev. Esperamos uma reunião nos próximos dias", disse Zelensky, no seu discurso diário, citado pela agência France-Presse (AFP).

O líder ucraniano revelou que "datas preliminares" para esta reunião foram definidas, sem as revelar.

"Isto é muito importante. É importante que a América continue ativa" neste trabalho diplomático, acrescentou Zelensky.

No final de julho, o Presidente ucraniano falou por telefone com os emissários de Donald Trump -- Steve Witkoff e Jared Kushner -- com o objetivo de "revitalizar a diplomacia".

A confirmar-se, seria a primeira visita a Kiev de Witkoff e Kushner desde o regresso de Donald Trump à Casa Branca, em janeiro de 2025, e o início das conversações da sua administração para tentar encontrar uma saída ao conflito.

Steve Witkoff e Jared Kushner já visitaram Moscovo várias vezes como parte destas negociações, mas os esforços para travar a guerra desencadeada pela invasão russa em 2022 ainda não conduziram a um avanço diplomático.

Também têm passado para segundo plano na agenda de Washington desde o início da guerra no Médio Oriente em fevereiro deste ano.

A Ucrânia e os EUA ofereceram ao Presidente russo, Vladimir Putin, uma reunião a três com Zelensky e Trump para discutir, ao mais alto nível, os termos em que a guerra pode terminar.

O Kremlin rejeita esta proposta por agora e não aceita um cessar-fogo imediato para dar impulso às negociações propostas por Kiev com o apoio de Washington.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).