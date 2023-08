Zelensky exonera funcionários de serviços de recrutamento devido a corrupção

"O sistema deve ser gerido por pessoas que sabem exatamente o que é a guerra e porque o cinismo e o suborno em tempo de guerra são traição", disse Zelensky na rede social Telegram, denunciando casos que permitiram a recrutas escapar ao exército.

"Enriquecimento ilícito, legalização de fundos obtidos ilegalmente, lucros ilícitos, transporte ilegal de recrutas através da fronteira. A nossa solução: demitimos todos os comissários militares", anunciou Zelensky, na sequência de um inquérito anticorrupção.

O Presidente ucraniano afirmou que tinham sido iniciadas 112 investigações criminais na sequência de uma inspeção efetuada pelos organismos anticorrupção da Ucrânia, os serviços de segurança (SBU) e o Ministério Público.

"Há abusos em várias regiões. Donetsk, Poltava, Vinnytsia, Odessa, Kiev", denunciou, apelando ao comandante-chefe das forças armadas, Valery Zalouzhny, para que substitua os funcionários demitidos por veteranos da guerra iniciada pela Rússia a 24 de fevereiro de 2022.

Na sua opinião, o recrutamento militar deve ser organizado por "soldados que estiveram na frente de batalha ou que já não podem estar nas trincheiras por terem perdido a saúde ou um membro".

Zelensky prometeu punir os responsáveis pela corrupção e apelou aos outros para "irem para a frente" de combate se quisessem "manter as suas divisas e provar a sua dignidade".

No final de julho, as autoridades ucranianas anunciaram a detenção de um antigo comissário do exército, cujas responsabilidades incluíam a mobilização, por suspeita de ter comprado uma vivenda por cerca de quatro milhões de euros em Espanha, durante a invasão russa da Ucrânia.

A luta contra a corrupção, um mal endémico na Ucrânia, que já era um dos países mais pobres da Europa antes da invasão russa, é uma das condições impostas pela União Europeia (UE) para que Kiev continue a ser candidato à organização.

Desde o início do ano, os organismos anticorrupção do país revelaram dois casos de grande visibilidade.

Em maio, o presidente do Supremo Tribunal foi preso e detido no âmbito de um processo de corrupção que envolveu 2,7 milhões de dólares (2,5 milhões de euros).

Em janeiro, um caso relacionado com fornecimentos do exército levou a uma série de demissões em ministérios, regiões e no sistema judicial do país.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou, de acordo com os mais recentes dados da ONU, a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa - justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.