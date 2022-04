Zelensky fala ao Parlamento português com PCP ausente

Além do presidente da República, do presidente da Assembleia da República, do primeiro-ministro, dos presidentes dos principais tribunais, antigos chefes de Estado, deputados e eurodeputados, estão incluídos nos convites outras altas entidades, nomeadamente a procuradora-geral da República, a provedora de Justiça, os chefes do Estado-Maior-General das Forças Armadas e dos três ramos, assim como representantes da República para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira ou os presidentes dos governos regionais.

"O PCP não participará numa sessão da Assembleia da República concebida para dar palco à instigação da escalada da guerra, contrária à construção do caminho para a paz, com a participação de alguém como Volodymyr Zelensky, que personifica um poder xenófobo e belicista, rodeado e sustentado por forças de cariz fascista e neonazi, incluindo de caráter paramilitar, de que o chamado Batalhão Azov é exemplo", declarou o partido.



Marcarão igualmente presença nesta sessão a ministra da Defesa, Helena Carreiras, a ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André, em representação do ministro João Gomes Cravinho, infetado com covid-19.A embaixadora da Ucrânia em Portugal revela que foram remetidas de Lisboa algumas sugestões para o discurso de Volodymyr Zelensky.

Apoio militar

A 24 de fevereiro de 2022, primeiro dia da invasão russa da Ucrânia, a classe política portuguesa, à exceção do PCP, condenou "de forma veemente" a "ação militar russa" que, nas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, configurou uma "violação ostensiva e flagrante do direito internacional".Três dias após o início da guerra, em conversa telefónica com o presidente português, Zelensky agradeceu o encerramento do espaço aéreo português aos aviões russos, "o apoio à retirada da Rússia do SWIFT e o apoio concreto a nível da defesa"."Portugal forneceu armas, equipamentos de proteção individual, entre outros, à Ucrânia. Juntos somos mais fortes", escreveu o presidente ucraniano no Twitter.

A 8 de abril, Marcelo reconhecia que não havia falado recentemente com o homólogo ucraniano. A posição do Governo português quanto à adesão ucraniana à União Europeia abrandara a aproximação.

A 10 de março, à entrada para a cimeira de Versalhes,Zelensky avaliou individualmente cada uma das posturas dos 27 líderes europeus durante o Conselho Europeu de 24 de março.No dia seguinte, a embaixadora ucraniana em Portugal, Inna Ohnivets, em entrevista à Rádio Renascença, reforçou as palavras do Presidente, afirmando que a Ucrânia estava à espera de "uma posição mais ativa do Governo português" sobre a matéria.

c/ Lusa